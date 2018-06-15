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iPhone 3GS вернут в продажу по цене 2500 рублей

15.06.2018,  
16:31
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Виртуальный оператор сотовой связи (MVNO) SK Telink, работающий в Южной Корее, в ближайшее время начнет продажи "ностальгического" смартфона - iPhone 3GS. Эта модель была выпущена в 2009 году.

Стоимость восстановленного аппарата составит около 40 долларов, или приблизительно 2500 рублей по текущему курсу. В комплекте со смартфоном будут поставляться зарядное устройство и наушники. Так же комплектуются абсолютно все другие модели iPhone.

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Представленный в 2009 году iPhone 3GS поддерживает работу в сетях 3G, имеет только основную камеру с разрешением три мегапикселя, оснащен 3,5-дюймовым экраном. Аппарат был снят с производства в 2012 году.

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