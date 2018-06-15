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Ищете самый мощный Android-смартфон? Вот же он

15.06.2018,  
19:03
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Разработчики бенчмарка AnTuTu в очередной раз представили рейтинг самых могучих смартфонов на базе Android, в котором первое место занял малоизвестный аппарат под названием Xiaomi Mi Black Shark.

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Это игровой смартфон, выпущенный в апреле 2018 года. Он набрал почти 269 тысяч баллов в тестах AnTuTu. На втором месте - флагман OnePlus 6 с результатом 267,5 тысячи баллов.

В пятерку лучших вошли также Samsung Galaxy S9+, Sony Xperia Z2 Compact и Samsung Galaxy S9.

Стоит отметить, что практически одновременно с рейтингом AnTuTu в базе данных бенчмарка Geekbench появился игровой смартфон Asus ROG, который также позиционируется как игровой. В одноядерном и многоядерном тестах он набрал 2547 и 9534 балла соответственно, опередив OnePlus 6, Xiaomi Mi Mix 2s и другие смартфоны на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 845.

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