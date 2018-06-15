Южная Корея рассказала о сроках принятия решения по отмене учений с США

Сеул и Вашингтон могут в июле принять решение об отмене военных учений для создания благоприятных условий на переговорах с Пхеньяном. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве обороны Южной Кореи.

"Сейчас по указанию президента (Республики Корея) этот вопрос находится в стадии проработки, - сказали агентству в обороном ведомстве. - Решение может быть принято в июле".

Президент США Дональд Трамп после состоявшейся 12 июня в Сингапуре встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что Вашингтон прекратит проведение американо-южнокорейских маневров Ulchi Freedom Guardian (UFG), пока переговоры с Пхеньяном будут идти в "правильном" направлении.

В Южной Корее постоянно находятся более 28 тысяч американских военнослужащих. Ежегодные учения UFG проводятся в августе с переброской на Корейский полуостров дополнительных войск и вооружений.