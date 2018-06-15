Как выбрать самую сладкую клубнику

В России начался клубничный сезон. Ароматные ягоды созрели не только на юге страны, но и начали поспевать в средней полосе.

В Роспотребнадзоре напоминают, что клубника не только вкусная, но и очень полезная ягода. Она содержит в себе сбалансированное сочетание витаминов и минеральных веществ. Употребление всего пяти ягод компенсирует дневную потребность организма человека в витамине С. Фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в винограде и малине. Также, в ягодах содержится значительное количество йода. Кроме того, клубнику можно рассматривать как полноценный источник клетчатки, сахарозы и фруктозы. Причем, фруктозы в ней гораздо больше, чем сахарозы, поэтому, клубника особенно рекомендуется людям, страдающим сахарным диабетом, правда, в ограниченном количестве. Калорийность клубники тоже очень мала: не превышает 36 ккал.

При покупке клубники стоит выбирать только сухие ягоды, обладающие однородным, насыщенным цветом. Листики "чашечки", обрамляющие ягоду, должны быть зеленые, без признаков увядания. Это признак того, что клубнику только что сорвали. Поверхность ягод должна быть упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений. Запах насыщенный, ягодный.

А вот если ягоды влажные, мягкие, на поверхности их есть пятна, отсутствует аромат, листики сухие и пожелтевшие, значит их сорвали достаточно давно и внутри них уже начался процесс гниения. Если кончик ягод белый, значит ягоду сорвали недозрелой и удовольствия от ее употребления не будет.

Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она скорее всего будет кислить.

У клубники короткий срок хранения, это нежная и быстропортящаяся ягода. Покупайте ровно столько, сколько вы готовы съесть а течение дня-двух. Если вы хотите сохранить клубнику на более длительный срок, заморозьте ее в герметичном пакете или емкости для заморозки продуктов.