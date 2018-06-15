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15.06.2018 22:03
Рубрика: В мире

Китай вводит пошлину в 25% на 659 наименований товаров США

Текст: Александр Гацак

Пекин принял решение о введении ввозной пошлины в 25% на 659 наименований товаров, импортируемых из Штатов. Об этом сообщили в китайском министерстве финансов.

"В соответствии с "Законом о внешней торговле КНР" и другими законодательными актами, комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР принял решение ввести ввозную пошлину на 659 наименований товаров, импортируемых из США, объемом около 50 миллиардов долларов", - указано в заявлении ведомства.​​​

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Объявленные пошлины будут действовать в отношении 545 наименований товаров из списка уже с 6 июля.

Напомним, что действия Пекина являются вынужденными и продиктованы аналогичными мерами, принятыми Вашингтоном в отношении китайской продукции.

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