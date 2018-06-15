Китай вводит пошлину в 25% на 659 наименований товаров США

Пекин принял решение о введении ввозной пошлины в 25% на 659 наименований товаров, импортируемых из Штатов. Об этом сообщили в китайском министерстве финансов.

"В соответствии с "Законом о внешней торговле КНР" и другими законодательными актами, комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР принял решение ввести ввозную пошлину на 659 наименований товаров, импортируемых из США, объемом около 50 миллиардов долларов", - указано в заявлении ведомства.​​​

Объявленные пошлины будут действовать в отношении 545 наименований товаров из списка уже с 6 июля.

Напомним, что действия Пекина являются вынужденными и продиктованы аналогичными мерами, принятыми Вашингтоном в отношении китайской продукции.