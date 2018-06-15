Кот восхитил интернет сложным борцовским приемом - видео

Суплекс или бросок прогибом - один из самых трудных и опасных приемов в борьбе. От спортсмена требуется не только значительная мышечная сила и координация движений, но еще и, как хором отмечают все специалисты, отсутствие страха перед падением назад.

А представьте себе, что на вас еще сверху и ваш противник обрушится?

Всеми этими навыками, судя по представленному ниже видео, обладает беспородный тощий котейка, проживающий в таиландском городе Накхонсаван. Схватку с грузным и малоподвижным противником, плюшевой игрушкой, он выиграл в несколько секунд чистой победой.

Посидел пару секунд нос к носу с оппонентом, задавил его морально воинственным кличем, и ррраз! - перекинул через себя классическим прогибом. Да еще и на ноги сумел после этого встать, готовый к новому поединку.

Лишь после этого обращает на себя внимание веревка, привязанная к ноге кота. Уж не сторожевой ли это кот, уж не бойцовый ли? Как знать.