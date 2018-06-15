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15.06.2018 11:54
Рубрика: Экономика

Кудрин: Повышение пенсионного возраста поможет росту пенсий

Текст: Сергей Куликов
Благодаря объявленному повышению пенсионного возраста начиная с 2024 года бюджет страны ежегодно будет экономить по триллиону рублей. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"В первые годы это будет больше 100 миллиардов рублей, потом каждый год эта сумма будет наращиваться, к 2024 году это будет примерно около триллиона рублей в год", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24". При этом значительную часть этих средств можно было бы использовать для повышения пенсий.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Кроме того, другую часть сэкономленных ресурсов нужно будет направить на финансирование здравоохранения.

Напомним, что накануне правительство РФ предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с будущего года.

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