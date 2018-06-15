ЛНР выдвинула условия сохранения в составе Украины

Самопровозглашенная Луганская народная республика может остаться в составе Украины, если Киев выполнит Минские соглашения. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности главы МИД ЛНР Владислав Дейнего.

"Практика показывает, что Украина полностью сбрасывает со счетов Донбасс. Им нужна только территория. И вся их деятельность, которая должна показывать их приверженность минским обязательствам, на деле показывает прямо противоположное - полный отказ в гуманитарной сфере, блокирование тех же обменов, отказ от выплат пенсий", - подчеркнул Дейнего.

При этом, как отметил политик, "если Украина найдет в себе силы изменить радикально, на 180 градусов, свой вектор и идти по пути реализации Минских соглашений, в таких обстоятельствах возможны варианты развития ситуации по возобновлению отношений".

Дейнего также рассказал, каким, по его мнению, статусом будет обладать республика в будущем. "Речь идет об обретении некоторой степени самостоятельности в отношениях с государством, в составе которого мы остаемся, но как самостоятельный субъект, включенный в это государство", - уточнил исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР, указав, что определенная степень независимости республики будет возможна при федеративном или конфедеративном устройстве государства.