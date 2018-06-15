Макрон планирует сделать французский основным языком ЕС после Brexit

Французский президент Эмманюэль Макрон после выхода Великобритании из Европейского союза намерен вновь сделать французский основным языком организации. Об этом сообщает Wall Street Journal. Сейчас языком ЕС является английский - на нем готовится подавляющая часть документов и именно его абсолютное большинство школьников из стран-членов Евросоюза изучают в качестве первого иностранного.

В статье отмечается, что после выхода Соединенного Королевства из ЕС английский останется официальным языком лишь для 1,2% населения Европейского союза - именно столько составляет численность англоязычного населения Ирландии и Мальты.

Учитывая эти цифры, Париж планирует вернуть французскому языку статус основного языка Евросоюза, коим он обладал до присоединения Великобритании к ЕС в 1973 году.

"Возможно, английский никогда не присутствовал так сильно в Брюсселе, как во время разговоров о Brexit. Но это доминирование не неизбежно", - приводит газета слова Макрона.

Глава Франции полагает, что необходимо "сделать французский языком, с помощью которого можно будет получить доступ к большому количеству возможностей". В этих целях Макрон планирует интенсифицировать изучение французского языка среди европейских чиновников, а также увеличить число франкоязычных школ.