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15.06.2018 16:12
Рубрика: Власть

Матвиенко: НДС будет повышен, но не за счет граждан

Текст: Галина Мисливская (Саранск)
Планируемое повышение НДС не затронет льготы, жизненно важные продукты питания и медицинские услуги, заверила журналистов спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что самое главное - и нужно об этом говорить - НДС будет повышен, но не за счет граждан. Все льготы по налогу, касающиеся жизненно важных продуктов питания, медицинских услуг, других защищенных, чувствительных статей для населения, сохранятся", - сказала она. "Для граждан это не будет чувствительно, прежде всего для малообеспеченных", - уверена глава Совфеда.

При этом, подчеркнула Матвиенко, повышение НДС на два процентных пункта "позволит в следующем году получить дополнительно около 600 млрд рублей в федеральный бюджет", которые в том числе пойдут на социальные программы.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Глава Совфеда также заявила, что приветствует решение правительства об отмене института консолидированных групп налогоплательщиков. "Совет Федерации ежегодно настаивал на этом, обращался в правительство, высказывал мнение, что это было ошибочное решение. Мы достучались, и принято решение об отмене такого вида налогов", - сказала она. Кроме того, парламентарий заявила, что поддерживает предложение об изменении перечисления акцизов на топливо в пользу регионов.

Сенаторы, по словам Матвиенко, "внимательнейшим образом" изучат предложения правительства в налоговой сфере и внесут коррективы там, где это потребуется. "Но принципиально в Совете Федерации поддерживают эти решения", - сказала она.

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