МИД: РФ получает сигналы о смягчении позиции в отношении Сирии

Российская сторона получает сигналы от некоторых стран об изменении своих подходов к вопросу решения сирийского кризиса. Об этом сообщила журналистам официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Военные успехи правительства Сирии в борьбе с терроризмом и продвижение политического урегулирования сирийского кризиса вынуждают вовлеченные в него внешние силы задуматься о выборе дальнейшей линии, - заявила Захарова. - Мы получаем сигналы о смягчении позиции ряда стран, ранее требовавших смены так называемого режима Асада".

Дипломат также отметила, что промедление в вопросах стабилизации обстановки в Сирии недопустимо. "Вновь хотели бы подчеркнуть: мирное урегулирование в Сирии должно идти вперед. Стагнация в этом процессе крайне опасна, поскольку способна свести на нет немалые достижения последних месяцев в борьбе с террористами, а этого допустить нельзя", - сказала Захарова.