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15.06.2018 21:37
Рубрика: Экономика

Минфин: Повышение пенсий перекроет рост потребительских цен

Текст: Евгений Гайва

Повышение потребительских цен нивелирует повышение пенсий на тысячу рублей, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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"Уверяю вас, что рост пенсий будет значительно, значительно выше, чем инфляционные ожидания, примерно на два пункта над инфляцией, на 2 процента, или даже больше. Поэтому то повышение пенсий, о котором говорил председатель правительства - около 1000 рублей, перекроет рост потребительских цен", - сказал Силуанов.

По словам вице-премьера, основная задача - повышение пенсий действующим пенсионерам.

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