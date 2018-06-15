Минстрой рассчитал среднюю стоимость жилья в третьем квартале

Министерство строительства и ЖКХ рассчитало среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах России на третий квартал 2018 года. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Самым дорогим регионом традиционно стала Москва, один метр жилой площади в которой стоит 91670 рублей. Стоимость жилья в столице не меняется третий квартал. Это объясняется отсутствием ярко выраженного роста или падения цен на московском рынке недвижимости.

Среди дорогих регионов числятся Московская область, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Приморский край.

Размер средней стоимости квадратного метра применяется для расчета социальных выплат, которые предоставляются на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета.