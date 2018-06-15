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15.06.2018 15:40
Рубрика: Экономика

Минстрой рассчитал среднюю стоимость жилья в третьем квартале

Текст: Ирина Жандарова

Министерство строительства и ЖКХ рассчитало среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах России на третий квартал 2018 года. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

На московском рынке ипотеки зафиксировали резкий рост

Самым дорогим регионом традиционно стала Москва, один метр жилой площади в которой стоит 91670 рублей. Стоимость жилья в столице не меняется третий квартал. Это объясняется отсутствием ярко выраженного роста или падения цен на московском рынке недвижимости.

Среди дорогих регионов числятся Московская область, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Приморский край.

Размер средней стоимости квадратного метра применяется для расчета социальных выплат, которые предоставляются на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета.

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