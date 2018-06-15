Минтранс упростит досмотр футбольных сборных в аэропортах

В российских аэропортах для команд-участниц чемпионата мира по футболу и их сопровождающих организуют "белый" коридор перед зоной досмотра и спецконтроль при вылете. Проработать вопрос поручил глава Минтранса Евгений Дитрих.

Чтобы представители СМИ также могли быстро пройти досмотр перед вылетом, прорабатывается вопрос увеличения числа волонтеров в "стерильной зоне" аэропортов.

Для этого не требуется отдельное постановление правительства, как в случае с упрощением процедуры досмотра. Хотя сами аэропорты уже сегодня готовы работать по новой технологии досмотра, отметил глава Росавиации Александр Нерадько.

Во время ЧМ ожидается, что российские воздушные гавани примут четыре миллиона человек. И даже при таком наплыве пассажиров аэропорты и перевозчики имеют дополнительные ресурсы. Запас провозных емкостей у российских авиакомпаний есть, сказал Нерадько. Авиаперевозчики ввели 381 дополнительный рейс общей вместимостью 60 тысяч кресел в летнем расписании на маршрутах между 11 городами-организаторами.