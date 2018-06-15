Работодателям организаций жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 14-4/10/В-4240

На федеральном уровне социального партнерства заключено Дополнительное соглашение к Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017 - 2019 годы между Общероссийским профсоюзом работников жизнеобеспечения и Общероссийским отраслевым объединением работодателей сферы жизнеобеспечения (далее - Дополнительное соглашение).

Дополнительное соглашение прошло уведомительную регистрацию в Федеральной службе по труду и занятости 29 марта 2018 г., регистрационный N 5/17-19, размещено на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.rosmintrud.ru).

В соответствии с частью 8 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям организаций жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, не участвовавшим в заключении Дополнительного соглашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения в Министерство труда и социальной зашиты Российской Федерации работодателями, не участвовавшими в заключении Дополнительного соглашения, не будет представлен в установленном частью 9 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к Дополнительному соглашению, то Дополнительное соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации М. Топилин