Работодателям организаций агропромышленного комплекса Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 14-4/10/В-4242

На федеральном уровне социального партнерства заключено Отраслевое соглашение по агропромышленному комплексу Российской Федерации на 2018 - 2020 годы между Союзом работодателей "Общероссийское агропромышленное объединение работодателей "Агропромышленный союз России", Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, Общероссийской общественной организацией Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее - соглашение).

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Федеральной службе по труду и занятости 30 марта 2018 г., регистрационный N 7/18-20, размещено на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.rosmintrud.ru).

В соответствии с частью 8 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям организаций агропромышленного комплекса Российской Федерации, не участвовавшим в заключении соглашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации работодателями, не участвовавшими в заключении соглашения, не будет представлен в установленном частью 9 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации М. Топилин