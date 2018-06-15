Москва выступает за скорейшую отмену односторонних санкций против КНДР

Российская сторона выступает за скорейшую отмену всех односторонних санкций в отношении КНДР. Об этом сообщила журналистам официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Что касается автономных санкций против КНДР, которые введены рядом государств в обход и даже сверх санкций Совета безопасности ООН, то наше отношение хорошо известно - оно отрицательное, - заявила Захарова. - Выступаем за скорейшую отмену всех подобных односторонних рестрикций, в особенности - так называемых вторичных санкций экстерриториального действия".

Дипломат также отметила, что в целях урегулирования кризиса на Корейском полуострове необходимо модифицировать санкционный режим Совбеза ООН против КНДР. "Одним из важнейших компонентов нормализации в регионе может и должна стать модификация санкционного режима Совета безопасности ООН в отношении КНДР, подчеркнула Захарова. - Это могло бы стать серьезным подспорьем в политико-дипломатическом урегулировании в регионе Северо-Восточной Азии".