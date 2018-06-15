Мужчина 18 лет использовал в лотерее одни и те же числа и сорвал куш

Американец в течение восемнадцати лет использовал в лотерее одну и ту же комбинацию цифр и в итоге получил крупный выигрыш.

По словам жителя штата Айдахо Майкла Трэна, купив очередной лотерейный билет, он по традиции вписал в него знакомый набор чисел. На этот раз комбинация оказалась счастливой и принесла мужчине выигрыш в два миллиона долларов.

"Прошлой ночью я отсканировал билет с помощью телефона. Оказалось, что мне необходимо связаться с организаторами лотереи", - цитирует РИА Новости слова Трэна.

Большую часть денег житель Айдахо решил потратить на погашение кредита за дом.