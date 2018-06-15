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Рубрика: В мире

На "Нафтогаз" подали в суд за отключение газа в Киеве

На Национальную акционерную компанию (НАК) "Нафтогаз Украины" подан иск в суд, чтобы заставить возобновить поставки газа в столицу Украины. Иск подало коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго".

Фото: Виталий Грабар/ТАСС
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"Позиция города неизменна: необходимо немедленно заключить соглашение на поставку газа и вернуть людям горячую воду, и параллельно с этим, в формате предметных переговоров, урегулировать проблему задолженности", - цитирует ТАСС заявление заместителя городского головы Петра Пантелеева.

Продолжающаяся непоставка газа в город, по мнению чиновника, может перерасти в чрезвычайную ситуацию регионального масштаба.

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