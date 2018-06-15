В мире
15.06.2018 17:45
Текст: Юрий Сизов

На первом энергоблоке Белорусской АЭС завершили монтаж защитной сферы

15 июня на первом блоке национальной атомной электростанции под Островцом специалисты завершили монтаж системы преднапряжения защитной оболочки, сообщил БЕЛТА генеральный проектировщик и генеральный подрядчик БелАЭС.

Фото: Пресс-служба Смоленской АЭС
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Энергетики пояснили, что система защитной оболочки является частью внутренней оболочки здания реактора. Она состоит из 126 пучков высокопрочных арматурных канатов, образованных из семи проволок диаметром 5 мм. Данная система позволяет значительно увеличить прочность и надежность здания реактора.

Российским проектом предусмотрены две защитные сферы здания реактора - внутренняя и наружная. Внутренняя оболочка представляет собой элемент пассивной системы безопасности, предотвращающей выход радиоактивных веществ в окружающую среду в случае гипотетических аварий. Наружная оболочка совместно с внутренней служит физической защитой от природных и техногенных воздействий, включая землетрясения и ураганы.

Фото: пресс-служба Балаковской АЭС
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Специалисты представительства "Трест РосСЭМ" в Беларуси, в который входит инжиниринговый дивизион "Росатома", завершили натяжение всех пучков на начальное контролируемое усилие. "Готовность системы является одним из необходимых условий для выполнения следующей ответственной операции - испытания защитной оболочки здания реактора на прочность и герметичность, - отметил старший вице-президент по управлению российскими проектами АО ИК "АСЭ" Сергей Олонцев. - Все операции проводятся в рамках подготовки систем и оборудования реакторного отделения к холодно-горячей обкатке".

Белорусская АЭС, как известно, строится по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения "3+" вблизи Островца в Гродненской области.

Как уже информировал "Союз", первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - годом позже.

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