На первом энергоблоке Белорусской АЭС завершили монтаж защитной сферы

15 июня на первом блоке национальной атомной электростанции под Островцом специалисты завершили монтаж системы преднапряжения защитной оболочки, сообщил БЕЛТА генеральный проектировщик и генеральный подрядчик БелАЭС.

Энергетики пояснили, что система защитной оболочки является частью внутренней оболочки здания реактора. Она состоит из 126 пучков высокопрочных арматурных канатов, образованных из семи проволок диаметром 5 мм. Данная система позволяет значительно увеличить прочность и надежность здания реактора.

Российским проектом предусмотрены две защитные сферы здания реактора - внутренняя и наружная. Внутренняя оболочка представляет собой элемент пассивной системы безопасности, предотвращающей выход радиоактивных веществ в окружающую среду в случае гипотетических аварий. Наружная оболочка совместно с внутренней служит физической защитой от природных и техногенных воздействий, включая землетрясения и ураганы.

Специалисты представительства "Трест РосСЭМ" в Беларуси, в который входит инжиниринговый дивизион "Росатома", завершили натяжение всех пучков на начальное контролируемое усилие. "Готовность системы является одним из необходимых условий для выполнения следующей ответственной операции - испытания защитной оболочки здания реактора на прочность и герметичность, - отметил старший вице-президент по управлению российскими проектами АО ИК "АСЭ" Сергей Олонцев. - Все операции проводятся в рамках подготовки систем и оборудования реакторного отделения к холодно-горячей обкатке".

Белорусская АЭС, как известно, строится по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения "3+" вблизи Островца в Гродненской области.

Как уже информировал "Союз", первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - годом позже.