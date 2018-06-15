Набиуллина оценила влияние ЧМ по футболу на цены и экономику

Влияние чемпионата мира на инфляцию будет незначительно, может проявиться краткосрочно в отдельных городах, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам совета директоров Банка России.

Матчи чемпионата принимают 11 городов, паспорта болельщиков получили более миллиона человек, из них более половины - жители России. По оценке Набиуллиной, проведение чемпионата дополнительно поддержит рост выпуска во втором квартале, добавив к итоговым показателям по году 0,1-0,2 процента ВВП.

Банк России сохранил прогноз по приросту ВВП в 2018 году в 1,5-2 процента, что соответствует оценке регулятором потенциальных темпов роста экономики.