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15.06.2018 11:01
Рубрика: Экономика

Найдены лучшие приложения каршерингов, адаптированные для иностранцев

Текст: Светлана Батова
Роскачество проверило приложения основных операторов каршеринга и выяснило, какое из них лучше всего адаптировано для использования иностранными туристами.

Как писала ранее "РГ", некоторые каршеринги к чемпионату мира по футболу подготовили версии приложений, поддерживающие английский язык, для того, чтобы краткосрочной арендой могли пользоваться иностранные туристы.

В пресс-службе Роскачества "РГ" сообщили, что лучше всего для использования иностранцами подходят программы каршерингов Anytime, Matreshcar и TimCar. Они переведены на два и более иностранных языка.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Что отличает каршеринг в Подмосковье

Высоко эксперты оценили приложения Делимобиль и BelkaCar - они "говорят", кроме русского языка на еще одном - английском.

Почти все приложения, за исключением Yandex.Drive, дают возможность зарегистрироваться в системе иностранцам.

При этом в шерингах YouDrive, Matreshcar и Карусель по телефонам службы поддержки не смогли ответить на вопросы, заданные на английском.

Помимо адаптированности для интуристов, Роскачество оценило и в целом приложения каршерингов. Лучшими признали BelkaCar (5,18 баллов по шкале от 0,5 до 5,5), Карусель (4,99) и Делимобиль (4,91) для iOS и BelkaCar (5,01), Карусель (4,89) и Anytime (4,72) для Android.

Эксперты оценивали программы по 36 параметрам, в числе которых были функциональность, безопасность, удобство пользования, производительность и надежность.

Некачественных приложений, набравших менее 3 баллов, не выявили.

"Яндекс.Такси" заговорило на иностранных языках

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