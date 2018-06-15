Песков пояснил разницу между Сенцовым и "удерживаемыми лицами"

Кремль ждет от российского уполномоченного по правам человека подробной информации о ситуации с приездом в Россию украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, которая хочет посетить осужденного режиссера Олега Сенцова.

"Я не смогу вам ответить на вопрос, потому что эту тему ведет моя коллега Татьяна Москалькова, она находится в контакте с украинской визави на этот счет. Мы надеемся получить информацию более подробную, и позже я смогу вас проинформировать", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Что касается Сенцова, то, в любом случае, его, конечно, нельзя назвать удерживаемым лицом. Он - осужденный, причем по достаточно тяжкой статье", - сказал представитель Кремля. "Еще раз повторяю, детальную информацию смогу предоставить позже, когда получу апдейт от моей коллеги", - заключил он.