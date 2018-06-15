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15.06.2018 14:13
Рубрика: Экономика

Песков прокомментировал давние слова Путина о пенсионном возрасте

Текст: Кира Латухина

В Кремле по просьбе журналистов прокомментировали слова Владимира Путина в 2005 году, что пока он президент, то в России пенсионный возраст повышаться не будет. Прошло много времени и произошло много изменений, которые влияют на ситуацию, пояснили в Кремле. Кроме того, тема пенсионной реформы прорабатывается в правительстве и глава государства в этом процессе не участвует. Окончательных очертаний реформы пока нет.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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"Первое, вы говорите о 2005 годе, и здесь важно вспомнить, что все-таки это было 13 лет назад, - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - И, конечно же, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения уровня развития экономики, и с точки зрения международной конъюнктуры - а ни одна страна не существует в вакууме - и с точки зрения улучшения показателей по продолжительности жизни и так далее". Представитель Кремля заметил, что 13 лет - это большой срок, в течение которого "в любой стране возможны изменения, которые, конечно же, влияют на ситуацию".

"Второе - тема, связанная с пенсионной реформой прорабатывается в правительстве. Президент не принимает участие в этой проработке, - обозначил Песков. - Дальше будет происходить экспертный обмен мнениями, экспертное обсуждение и экспертная проработка этого вопроса и нашими законодателями и исполнительной властью. Еще раз повторяю, президент не участвует в этом процессе, и поэтому давайте все-таки дождемся, когда в результате этой экспертной проработки будут проявляться уже окончательные очертания этой реформы".

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