По номеру билета на поезд можно подключаться к Wi-Fi на вокзалах

Подключиться к Wi-Fi на железнодорожных вокзалах теперь можно по номеру билета на поезд. Это упростит для граждан других стран, у которых нет российских сим-карт, идентификацию в сети Wi-Fi.

На всех вокзалах, которые принимают болельщиков чемпионата мира FIFA 2018, уже есть такая возможность, так как система "Экспресс", где содержится информация обо всех железнодорожных билетах, интегрирована с единой системой авторизации Wi-Fi.

Авторизоваться по номеру проездного документа можно за четыре часа до отправления поезда и четыре часа после прибытия на вокзал. Всего в России на 136 вокзалах, станциях и остановочных пунктах есть Wi-Fi. Общее количество подключений превысило 6 миллионов.