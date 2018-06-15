Почему верующие живут на 4 года дольше тех, кто в Бога не верит

Новости

Головин прокомментировал информацию об интересе "Барселоны" 18:37
Американцы снимут сериал про русскую авантюристку Анну Сорокину 18:17
В Волгограде закрыли станцию, откуда вышел затонувший катамаран 18:11
ЦСКА объявил об уходе Ахмеда Мусы 18:06
На главу Мичуринска завели уголовное дело 18:04
"Саратовские авиалинии" отозвали заявление на возобновление полетов 18:01
Марокко - Иран. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 18:00
Тренер сборной Египта допустил участие Салаха в матче с Россией 17:57
Минтранс упростит досмотр футбольных сборных в аэропортах 17:50
На первом энергоблоке Белорусской АЭС завершили монтаж защитной сферы 17:45
Смоленские таможенники задержали 40 тонн польских яблок 17:42
Песков не исключил встречи Путина и Трампа летом 17:40
На Ленинградском направлении обычные электрички заменят на "Ласточки" 17:33
Путин обсудил с Совбезом сделку ОПЕК+ 17:30
На набережной в Москве женщину ранили ножом в грудь 17:15
В Пензенской области задержали сбежавших из колонии украинцев 17:15
Пятеро детей остались сиротами после ЧП в Новокузнецке 17:05
Дэвид Линч рассказал о создании видео с шарообразным Майклом Джексоном 17:00
Трамп: Мы поладили с Ким Чен Ыном, а Обама был готов объявить КНДР войну 16:59
ВЭБ получит средства из фонда инфраструктуры на докапитализацию 16:58
КНР аннулирует все торговые договоренности c США 16:52
Трамп объявил о пошлинах в 25% на импорт из КНР объемом в $50 млрд 16:50
Криштиану Роналду избежит тюремного заключения 16:42
Росстат сообщил о заметном подорожании ряда продуктов 16:38
В Черкесске экс-полицейского осудили за убийство задержанного 16:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Португалия - Испания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Португалия - Испания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
15.06.2018 17:10
Рубрика: Общество

Почему верующие живут на 4 года дольше тех, кто в Бога не верит

Текст: Мария Городова
"Продолжительность жизни верующих как минимум на 3,5 - 4 года дольше, чем у тех, кто в Бога не верил", - говорится в новом общенациональном исследовании, проведенном сразу несколькими университетами США.

К такому выводу ученые пришли, изучив несколько тысяч некрологов из 42 крупных городов США, опубликованных на сайтах газет в период с августа 2010 по 2012 годы, говорится в сообщении международного научного журнала Psychological and Personality Science. При этом учитывалась не только религиозность человека, но и такие факторы как пол, семейное положение, социальная активность. Дело в том, что предыдущие изыскания показали: одиночество сокращает время жизни, женщины, в среднем, живут дольше мужчин, а общественная деятельность способствует долголетию. Сообщение международного научного журнала Psychological and Personality Science хоть и не стало сенсационным, но сразу попало в топы мировых новостей.

Фото: Гюстав Доре/Wikipedia.org
Мария Городова: Могут ли проклятия и сглаз повлиять на жизнь человека

Первоначально было показано, что религиозные люди живут в среднем на 9,5 лет дольше, чем те, кто не заявлял о своей вере. Но после корректировки, учитывающей вклад семейного положения человека в продолжительность его жизни, разрыв между верующими и неверующими уменьшился до 4 лет.

То есть ученые считают, что выяснили, сколько лет жизни прибавляет человеку именно его вера в Бога, а не социальное и семейное положение, или пол.

"Исследование дает убедительные доказательства того, что существует связь между религиозностью и тем, как долго человек живет", - заявляет Болдуин Уэй (Baldwin Way), доцент психологии университета в штате Огайо (США). Причем, религиозная принадлежность оказывает почти такое же сильное влияние на продолжительность жизни, как и пол, - считает Лаура Уоллес (Laura Wallace) из того же университета.

На этом ученые не остановились, а попытались с еще большей точностью выяснить, что же именно прибавляет эти 4 года? Так как до этого было обнаружено, что социальная активность, участие в различных клубах по интересам продлевает жизнь, исследователи решили выяснить, может, все дело в том, что верующие принимают участие в делах своей общины, занимаются общественно полезным трудом или волонтерством? "Мы выяснили, что волонтерство и участие в общественных организациях добавляет чуть менее одного года к продолжительности жизни", - сообщила Лаура Уоллес (Laura Wallace), - Значит, есть еще много преимуществ, связанных с религиозностью, которые пока нельзя точно измерить".

Православный календарь с Марией Городовой

Возможно, все дело в том, что религии ограничивают такие нездоровые явления, как употребление алкоголя и наркотиков, секс со многими партнерами, считает Болдуин Уэй (Baldwin Way). "Кроме того, многие религии поощряют методы снижения стресса, которые могут улучшить здоровье, такие как благодарность, молитва или медитация", - говорит он.

Интересно, что в ходе исследований выяснилось: в городах с высоким процентом верующих, дольше среднего живут и атеисты с агностиками. "В некоторых конкретных ситуациях положительные последствия религии для здоровья распространяются и на людей нерелигиозных, - утверждает Лаура Уоллес (Laura Wallace). - Такой "побочный" эффект продления жизни неверующим возникает только в высокорелигиозных городах, которые не слишком заботятся о том, чтобы все соблюдали одни и те же нормы. В этих районах нерелигиозные люди, как правило, живут так же долго, как и религиозные люди".

Главное сегодня

Банк России оценил влияние повышения НДС на инфляцию
Песков рассказал о впечатлениях Путина от матча открытия ЧМ
Закон о повышении пенсионного возраста будет принят после дискуссии
В НАТО заявили о необходимости активизировать диалог с РФ
Новые тарифы на ОСАГО: как изменится стоимость полиса