Почему верующие живут на 4 года дольше тех, кто в Бога не верит

"Продолжительность жизни верующих как минимум на 3,5 - 4 года дольше, чем у тех, кто в Бога не верил", - говорится в новом общенациональном исследовании, проведенном сразу несколькими университетами США.

К такому выводу ученые пришли, изучив несколько тысяч некрологов из 42 крупных городов США, опубликованных на сайтах газет в период с августа 2010 по 2012 годы, говорится в сообщении международного научного журнала Psychological and Personality Science. При этом учитывалась не только религиозность человека, но и такие факторы как пол, семейное положение, социальная активность. Дело в том, что предыдущие изыскания показали: одиночество сокращает время жизни, женщины, в среднем, живут дольше мужчин, а общественная деятельность способствует долголетию. Сообщение международного научного журнала Psychological and Personality Science хоть и не стало сенсационным, но сразу попало в топы мировых новостей.

Первоначально было показано, что религиозные люди живут в среднем на 9,5 лет дольше, чем те, кто не заявлял о своей вере. Но после корректировки, учитывающей вклад семейного положения человека в продолжительность его жизни, разрыв между верующими и неверующими уменьшился до 4 лет.

То есть ученые считают, что выяснили, сколько лет жизни прибавляет человеку именно его вера в Бога, а не социальное и семейное положение, или пол.

"Исследование дает убедительные доказательства того, что существует связь между религиозностью и тем, как долго человек живет", - заявляет Болдуин Уэй (Baldwin Way), доцент психологии университета в штате Огайо (США). Причем, религиозная принадлежность оказывает почти такое же сильное влияние на продолжительность жизни, как и пол, - считает Лаура Уоллес (Laura Wallace) из того же университета.

На этом ученые не остановились, а попытались с еще большей точностью выяснить, что же именно прибавляет эти 4 года? Так как до этого было обнаружено, что социальная активность, участие в различных клубах по интересам продлевает жизнь, исследователи решили выяснить, может, все дело в том, что верующие принимают участие в делах своей общины, занимаются общественно полезным трудом или волонтерством? "Мы выяснили, что волонтерство и участие в общественных организациях добавляет чуть менее одного года к продолжительности жизни", - сообщила Лаура Уоллес (Laura Wallace), - Значит, есть еще много преимуществ, связанных с религиозностью, которые пока нельзя точно измерить".

Возможно, все дело в том, что религии ограничивают такие нездоровые явления, как употребление алкоголя и наркотиков, секс со многими партнерами, считает Болдуин Уэй (Baldwin Way). "Кроме того, многие религии поощряют методы снижения стресса, которые могут улучшить здоровье, такие как благодарность, молитва или медитация", - говорит он.

Интересно, что в ходе исследований выяснилось: в городах с высоким процентом верующих, дольше среднего живут и атеисты с агностиками. "В некоторых конкретных ситуациях положительные последствия религии для здоровья распространяются и на людей нерелигиозных, - утверждает Лаура Уоллес (Laura Wallace). - Такой "побочный" эффект продления жизни неверующим возникает только в высокорелигиозных городах, которые не слишком заботятся о том, чтобы все соблюдали одни и те же нормы. В этих районах нерелигиозные люди, как правило, живут так же долго, как и религиозные люди".