Президент Чехии сжег на костре огромные красные трусы

Чешский президент Милош Земан принял непосредственное участие в необычной политической акции, заставив гореть на костре огромные красные трусы. Видеозапись акции, прошедшей в Пражском граде, размещена на YouTube канале Politika 24.

"Время для нижнего белья в политике закончилось", - заявил Земан у костра.

Сожженные красные трусы три года назад были вывешены над резиденцией президента Чехии арт-группой Ztohoven как символ негативного отношения к проводимой главой государства политике. Позже администрация Земана купила этот элемент нижнего белья у Комитета по управлению госимуществом за одну крону.

Чешский лидер отметил, что политика строится на обмене серьезными доводами, а не на нижнем белье. Тем самым Земан указал Ztohoven на сомнительность их методов.