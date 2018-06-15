Пушков: "Крым потерял" не Обама, а киевский режим

"Вину" за потерю Крыма с экс-президента США Барака Обамы стоит переложить на киевские власти, считает член СФ РФ Алексей Пушков. Так сенатор прокомментировал высказывание Дональда Трампа в Twitter о якобы бездействии Обамы во время "крымской весны".

"Трамп неправ: Крым "потерял" не Обама - его потерял нынешний киевский режим, т.к. крымчане не захотели после переворота остаться в составе Украины, - написал Пушков в своем блоге. - Но в том, что Крым - русский, Трамп прав: он ощущает ситуацию лучше многих в США и Европе".