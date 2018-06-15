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Рубрика: Культура

Редкое издание "Птиц Америки" продано почти за 10 млн долларов

В Нью-Йорке на торгах, организованных аукционным домом Sotheby's, продано редкое издание альбома под названием "Птицы Америки". Неизвестный покупатель отдал за него 9,65 миллиона долларов.

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Научный труд по орнитологии был издан по частям в период с 1827 года по 1838 год. Представленные в нем красочные иллюстрации более тысячи птиц в натуральную величину выполнены художником-анималистом Джоном Джеймсом Одюбоном. К 1973 году сохранилось только 120 полных изданий. Из них 107 хранились в различных учреждениях. Оставшиеся 13 входили в частные коллекции. Проданный на аукционе экземпляр является одним из них, передает ТАСС.

"Птицы Америки" входит в число самых дорогих и редких книг, которые выставляют на торки в США.

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