Редкое издание "Птиц Америки" продано почти за 10 млн долларов

В Нью-Йорке на торгах, организованных аукционным домом Sotheby's, продано редкое издание альбома под названием "Птицы Америки". Неизвестный покупатель отдал за него 9,65 миллиона долларов.

Научный труд по орнитологии был издан по частям в период с 1827 года по 1838 год. Представленные в нем красочные иллюстрации более тысячи птиц в натуральную величину выполнены художником-анималистом Джоном Джеймсом Одюбоном. К 1973 году сохранилось только 120 полных изданий. Из них 107 хранились в различных учреждениях. Оставшиеся 13 входили в частные коллекции. Проданный на аукционе экземпляр является одним из них, передает ТАСС.

"Птицы Америки" входит в число самых дорогих и редких книг, которые выставляют на торки в США.