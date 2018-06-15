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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Авиарейс из Калуги задержали из-за мстительного пассажира

Текст: Антон Валагин (Калуга)

Вылет самолета из Калуги в Санкт-Петербург вечером 14 июня был задержан по вине одного из пассажиров. Самолет Embraer E-170 авиакомпании S7 был готов к взлету, когда командир воздушного судна объявил, что вылет откладывается по техническим причинам и попросил пассажиров вернуться в аэровокзал.

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Причиной задержки стал анонимный звонок в службу безопасности аэропорта. Звонивший сообщил, что в салон лайнера пронесли бутылку с жидкостью, что запрещено правилами, рассказали в аэропорту Калуги.

Сотрудники аэропорта вновь проверили багаж и ручную кладь, нарушений не нашли, зато их коллеги из службы безопасности тем временем нашли звонившего. Им оказался один из пассажиров - ему не понравилась работа служб воздушной гавани и он, по собственному выражению, "решил их проучить".

Неадекватного пассажира сняли с рейса и составили на него административный протокол. Самолет отправился в пункт назначения с задержкой в 65 минут.

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