Электрички на Ярославском направлении задержала гибель "зацепера"

На Ярославском направлении электрички задерживаются из-за погибшего зацепера. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, на Ярославском направлении на крыше поезда погиб зацепер.

Электричку останавливали на платформе Тайнинская, обесточивали участок для извлечения тела. Поезда в Москву шли по дополнительным главным путям, где нет платформ для пригородных электричек, поэтому станции Тайнинская, Перловская и Лось они проходили без остановок.

Из Москвы график не нарушался. Сейчас движение полностью восстановлено по всем путям, железнодорожники восстанавливают расписание.

В МЖД выражают обеспокоенность, что с наступлением тепла активизировался смертельно опасный зацепинг.