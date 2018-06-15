Леди Макбет станцевала в Воронеже под Майкла Джексона

Пятичасовой спектакль Юрия Бутусова "Макбет. Кино" стал одним из самых обсуждаемых событий Платоновского фестиваля. Нелинейное изложение, повторы ключевых сцен на разные лады, "дублеры" главных героев, исступленная пляска вместо кровавой битвы - воронежцы напряженно разгадывали замысел режиссера и забросали его вопросами на творческой встрече.

Для подкованных зрителей трактовка Бутусова - к слову, высоко оцененная театральными критиками, включая "главного шекспироведа" России Алексея Бартошевича, - не стала крайней неожиданностью. Для тех, кто шел в театр, чтобы наконец узнать сюжет знаменитой пьесы, просмотр был настоящим испытанием. Впрочем, до финала досидело большинство. И даже те, кто едва отличал Макбета от Макдуфа, признавались: "Оторваться невозможно!"

По словам режиссера, длительность спектакля связана вовсе не с тем, что было невозможно сократить все, что он нафантазировал, до стандартных двух часов с антрактом.

- На Востоке есть такая технология - ты погружаешься то в горячую, то в холодную воду, и постепенно телу становится все равно. От раздражения ты переходишь к ненависти, потом сдаешься и начинаешь получать удовольствие, становишься частью того, что происходит, - отметил Юрий Бутусов. - На мой взгляд, спектакль должен выйти из категории "зрелищного мероприятия", где зрителю надо "отоварить" оплаченный билет. В театре нужно уничтожить время…

История о том, как леди Макбет, мечтающая о роли шотландской королевы, убедила мужа перебить всех претендентов на престол, а потом они оба сошли с ума, каждый по-своему, здесь предстает обрывочно. Как если бы зритель вспоминал события, которые ему лично не дают покоя. Так человек прогоняет в уме эпизоды, реальные и придуманные, когда его мучает совесть или жажда реванша. Так мы репетируем жизнь, примеряем маски разных персонажей, забывая о том, чем являемся сами.

Одна из сильнейших сцен в бутусовском "Макбете" решена с помощью множества зеркал, стоявших когда-то в актерских гримерках. Режиссер отыскал их на складе театра. Герои оказываются в море собственных отражений - и в какой-то почти космической пустоте.

Шекспировские страсти в спектакле выведены в дикую пляску - в ночном клубе, под оглушительную музыку. У леди Макбет (Лаура Пицхелаури) навязчивое "мытье рук" и лунатизм решены как подражание Майклу Джексону, тоже нырнувшему однажды в ролевую игру с головой. В финале она на жалком подиуме танцует под его Smooth Criminal отчаянный фанк, то и дело вскакивая на кроваво-красные пуанты, на которых так трудно удержаться.

- Кино я люблю, но это спектакль не о нем, а о внутренней иллюзии, с которой мы иногда путаем реальную жизнь. Мы все время находимся под камерами и теряем себя. Живем так, будто на нас кто-то смотрит, и существуем немного не по-настоящему, для этих посторонних глаз, - пояснил Юрий Бутусов в ответ на настойчивые вопросы воронежцев. - Пространство спектакля - это как черная комната в "Сталкере", где исполняются желания. Ведь происходит все, что хочет леди Макбет и остальные герои!

Традиционные возражения на тему "осовременивания классики" Бутусов предвосхитил, напомнив о кредо Товстоногова: новую пьесу надо ставить как классическую, а классическую - как новую.

- Ставить классику как классику - это "масло масляное", - уверен режиссер. - Ярлык "классический театр" лепится к чему ни попадя, к вялым антрепризным проектам или читкам… Это самонадеянность и высокомерие - говорить: "Я раскрываю Чехова". Наоборот, большой автор раскрывает нас, помогает понять себя. Мы можем прикоснуться к Чехову, предположить, что он хотел сказать. А номера его телефона у нас нет. Самый продуктивный путь - сказать себе, что театр - мир воображения, мир, сотканный из снов. Театр не рассказывает о ком-то из XVIII или XIX века. Легко прикрыться усами, гримом - и изображать, как тяжело было им там в Дании…