На Ленинградском направлении обычные электрички заменят на "Ласточки"

В субботу, 16 июня, на Ленинградском направлении начнется замена обычных электричек на "Ласточки".

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, всего в этом году планируется пустить семь "Ласточек" вместо обычных электричек. Первая выйдет в рейс уже в субботу и пройдет по маршруту Клин - Москва в 4.20. Электропоезд будет ежедневно совершать 7 рейсов на участке Москва - Крюково - Клин.

Второй поезд появится до конца лета, остальные - позже.

"Впервые в Московском транспортном узле поезда нового поколения "Ласточка" начнут приходить на смену электропоездам ЭТ2М, - отметил Олег Федотов, генеральный директор АО "МТ ППК". - Подчеркиваю, что это будут не дополнительные поезда экспресс, как в октябре 2015 года, а именно новые "зеленые" электрички класса "Комфорт" без увеличения стоимости проезда и с сохранением маршрута движения".

У "Ласточек" - не экспрессов будет своя фирменная ливрея, контролировать проезд будут обычные контролеры.

Напомним, на Рижском и Киевском направлении обычные электрички меняют на современные поезда ЭП2Д с климат-контролем, туалетам, современными системами безопасности. А на Московских центральных диаметрах будут ходить городские электрички "Иволги" без тамбуров, со сквозным проходом и полностью адаптированные для проезда маломобильных пассажиров.