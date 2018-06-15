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15.06.2018 13:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На московском рынке ипотеки зафиксировали резкий рост

Текст: Юлия Кривошапко

Московский рынок жилищного кредитования прибавил более 80 процентов в годовом выражении.

Фото: Depositphotos.com
Сбербанк снизит ставки по ипотеке

В январе-мае 2018 года Росреестр по Москве зарегистрировал 30,4 тысячи ипотечных сделок. Для сравнения, годом ранее показатель был на уровне 16,7 тысячи сделок. Такая динамика объясняется снижением ставок по ипотеке, полагают в Росреестре.

По прогнозам специалистов ИНКОМ-Недвижимость, в течение нынешнего года банки, рассматривающие ипотечных покупателей как более надежных заемщиков по сравнению с людьми, оформляющими потребительские кредиты, будут становиться по отношению к первым еще более лояльными. Это может выразиться в том, что они станут охотнее выдавать жилищные кредиты тем клиентам, которые хотят приобрести жилье на вторичном рынке.

Фото: photoxpress
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Эксперты отмечают, что из-за обострения ситуации на рынке новостроек, вызванной ожидаемым банкротством некоторых девелоперов (среди прочего, из числа наиболее крупных), а также планируемым введением новых требований к застройщикам, часть потенциальных покупателей недвижимости действительно начинает задумываться о переходе с первичного рынка на во вторичный. К концу года доля таких покупателей может суммарно вырасти до 20 процентов.

Сейчас средняя ставка по ипотеке для приобретения жилья на вторичном рынке составляет 9,6 процента годовых, тогда как год назад она достигала 11,5 процента годовых.

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