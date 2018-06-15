На станции Черусти с рельсов сошли пять вагонов с углем

На станции Черусти Казанского направления сошли с путей пять вагонов с углем. Поезда дальнего следования идут в обход, организуются компенсационные автобусы для пассажиров пригородных электричек.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, поезда №76 Москва - Нерюнгри и №118 Москва - Новокузнецк, путь которых пролегает через станцию Черусти, отправлены альтернативными маршрутами, пригородные электрички идут в объезд и до станции Кривандино. На место направлены три восстановительных поезда.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Железнодорожники предпринимают максимум усилий для ликвидации последствий ЧП, добавили в МЖД.