На зеленой ветке мужчина упал под поезд

На Замоскворецкой линии метро ненадолго останавливалось движение из-за мужчины, упавшего под поезд. Он остался жив.

Как сообщил "РГ" источник в службе безопасности столичного метрополитена, примерно в 20.40 мужчина по собственной неосторожности упал под прибывающий поезд. Машинист применил экстренное торможение, но состав, к сожалению, все равно накрыл потерпевшего, ему апмутировало обе руки. Мужчину передали медикам.

В 21-04 вновь подали напряжение и движение восстановили.

Очевидцы сообщают, что поезда в сторону "Алма-Атинской" стояли около получаса.

Сейчас график практически нормализовался.