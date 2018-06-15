Под Владимиром поймали создателей детского клуба самоубийц

Силовики во Владимирской области разоблачили группу злоумышленников, которые склоняли детей к суициду через интернет-игру.

Как сообщает прокуратура области, организаторами преступлений против детей стали живущие во Владимирской области брат и сестра.

- В 2017 году на школьном собрании и в средствах массовой информации женщина узнала о существовании в интернете игр суицидальной направленности, где несовершеннолетние, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, должны были совершить самоубийство. После этого она разработала план совершения преступления, согласно которому она и ее брат под вымышленными именами в соцсети переписывались с подростками, - сообщили в прокуратуре.

Женщина разработала собственную игру и ее правила. Участникам предлагалось выполнить поэтапно задания, связанные с причинением себе телесных повреждений, а затем направлять куратору фотоотчеты.

Смертельную игру злоумышленница рекламировала не только в соцсетях, но и рассказывала о ней детям во время телефонных бесед. Когда семью злоумышленников задержали, они в полном объеме признали вину.

Распространителям "игр смерти" предъявили обвинения по части 2 статьи 110.2 УК РФ (пропаганда суицида и склонение к нему, совершенные группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетних).

Сейчас сестра находится под стражей, а ее брат - под подпиской о невыезде. Дело о "группах смерти" будет рассматривать Собинский городской суд. Если вину подозреваемых докажут, им может грозить до 15 лет заключения.