При МГИК сформирована рабочая группа по образованию избирательных участков за пределами столицы

Сформирована рабочая группа по образованию избирательных участков за пределами территории столицы. Решение о ее создании принято в пятницу на заседании Мосгоризбиркома. Ее цель - создать условия для голосования жителям столицы не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения. Возглавил рабочую группу спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

На ее первом заседании говорилось, что прежде всего предстоит изучить заявки москвичей, желающих проголосовать во время выборов мэра на даче. Собирать их будут несколькими способами: на сайте мэра mos.ru, откроют телефонную горячую линию, также можно будет сообщить о своем желании в МФЦ.

Голосование по фактическому месту пребывания уже использовалось во время президентских выборов. Тогда в Москве о своем намерении проголосовать не по адресу высказались 800 тысяч человек. Для выборов мэра этот вопрос тоже очень актуален. 9 сентября, в Единый день голосования, еще очень многие горожане будут на дачах: кого-то вывозят на полгода родственники, кто-то вообще постоянно живет за городом. Поэтому и принято решение привезти участки к дачникам, если им самим сложно добраться в Москву. Соответствующие изменения в городское законодательство уже внесены.

Теперь перед рабочей группой стоит непростая задача: необходимо определить критерии открытия этих участков, какими они должны быть, где расположатся. По итогам предварительных обсуждений принято решение, согласно которому базовым критерием для открытия участка должно стать количество желающих проголосовать. Ориентировочной для начала определена цифра в 1000 человек (в Москве к каждому избирательному участку относятся 3500 человек). Возможно, их будут открывать по одному на несколько садово-некоммерческих товариществ.

Второй важный вопрос - как понять, сколько именно желающих проголосовать уже есть в области. По словам Валентина Горбунова, председателя Мосгоризбиркома, уже проведен некоторый анализ транспортных потоков, железной дороги, автобусных перевозок, проводятся встречи с руководителями районов. Всего в области порядка 11 тысяч СНТ.

Всего, по словам Андрея Туманова, председателя Московского союза садоводов, в столице более трех миллионов дачников - столько людей уезжает по выходным за город, десятая часть - живет за городом постоянно. По словам депутата Мосгордумы Александра Семенникова, для обратной связи с дачниками предложены портал mos.ru, горячая линия Мосгоризбиркома , а также возможности МФЦ - многие москвичи обращаются туда за справками о перерасчете за коммунальные услуги , там есть данные о москвичах, выезжающих за город. Информацию будут собирать на сайте и объединения садоводов.

Затем комиссия обсудила, какими именно должны быть пункты для голосования. Участники рабочей группы отказались от идеи, что это могут быть шатры. Решено, что это должны быть только стационарные помещения с электричеством, доступом в интернет для обеспечения видеонаблюдения. Располагаться они должны в шаговой доступности от станций, чтобы наблюдатели могли приехать и уехать. Их местом могут быть, например, узловые транспортные точки или популярные у дачников рынки, где они часто бывают.

"Нам предстоит отработать реализацию новых правовых норм, начиная с образования избирательных участков, и до дня голосования. Работа будет вестись в плотном взаимодействии с Мосгоризбиркомом, органами исполнительной власти столицы и нашими "соседями" - субъектами РФ, на территориях которых москвичи предложат создать избирательные участки"? - резюмировал Алексей Шапошников.

Справка "РГ"

Всего в рабочую группу вошли 16 человек: член ОП РФ Максим Григорьев; председатель Совета МОО "Московский союз садоводов" Андрей Туманов; директор Московского бюро по правам человека Александр Брод; сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц. Также в рабочую группу вошли: член экспертно-консультационной группы при председателе ЦИК России Станислав Рачинский; уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева; член ОП Москвы Александр Козлов; член ОП Москвы Вадим Ковалев; депутат Московской городской Думы Александр Семенников; депутат ГД ФС РФ Михаил Дегтярев; член бюро РОДП "ЯБЛОКО" Валерий Горячев; депутат ГД ФС РФ Сергей Шаргунов; первый заместитель председателя Московской областной Думы Никита Чаплин и директор ГБУ города Москвы "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы" Елена Громова.