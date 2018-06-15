Смоленские таможенники задержали 40 тонн польских яблок

Две фуры с польскими яблоками, пытавшиеся незаконно въехать в РФ, остановлены у границы.

Об этом сообщили в пресс-службе смоленской таможни.

- На территории Смоленской области залержаны два большегрузных автомобиля, на которых в Россию ввозилось 40 тонн польских яблок. Грузовики передвигались скрытно, по объездным дорогам, найти их помог аппаратно-программный комплекс "РИФ-Мониторинг" - рассказали таможенники.

Они отметили, что ввезенный груз входит в список продуктового эмбарго, принятый Россией в ответ на санкции Евросоюза.

Решается вопрос о возбуждении против них административных дел о несоблюдении запретов и ограничений при ввозе товаров. Максимальное наказание за этот проступок - штраф 300 тысяч рублей. Яблоки будут уничтожены.