Смоленский опыт используют на Белорусской АЭС

Делегация белорусских атомщиков побывала на Смоленской АЭС. Коллег из Союзного государства интересовал опыт создания интегрированной системы управления атомной электростанцией и общие вопросы эксплуатации АЭС. Полученные знания белорусы намерены использовать на своей электростанции в Островце.

- Мы новички в атомной отрасли, и поэтому интересуемся опытом других станций, в первую очередь, российских, поскольку атомная отрасль России близка нам как по нормам, так и по духу. Персонал смоленской станции очень далеко продвинулся в создании интегрированной системы управления. Заинтересовала производственная система Росатома, - рассказал заместитель генерального директора Белорусской АЭС Евгений Червяков.

- Команду Белорусской АЭС интересовали и хозяйственные моменты: как создать эффективное складское хозяйство, организовать питание, медицинские осмотры, психофизиологическое обследование персонала, кто предоставляет транспортные услуги, обслуживает территорию, здания и сооружения, - добавил заместитель главного инженера Смоленской АЭС Алексей Белявский.

Белорусская АЭС строится в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Это будет АЭС поколения 3+ с двумя энергоблоками суммарной мощностью 2400 мегаватт. Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год.