Собянин поздравил врачей с профессиональным праздником

В Москве проходит второй однодневный фестиваль "Медицина как искусство". С прошлого года его решено сделать ежегодным и проводить в преддверии Дня медицинского работника, который традиционно отмечается в третье воскресенье июня.

Грандиозный праздник начался в Московском академическом Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. С его сцены врачей поздравили мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Мэр подчеркнул, что даже проходящий в России Чемпионат мира по футболу, к которому сейчас приковано все внимание, не может затмить День медицинского работника. По его словам, фестиваль "Медицина как искусство" назван так не случайно. "Глубоко убежден, что человек, который посвятил себя медицине, может быть уникальным с профессиональной точки зрения и может и работать на уровне артиста, но главное, чтобы медицина была для него не только искусством, но и призванием", - обратился Сергей Собянин к собравшимся. Он также поделился с присутствующими, что с первых дней на посту главы города он считает медицину и здравоохранение самыми важными для москвичей. "Вы сопровождаете людей от рождения до смерти. Можно подождать в пробке на улице или стоя в очереди, но люди не могут ждать помощи, в которой нуждаются. Для них это вопрос жизни в прямом смысле слова. Я уверен, что лучшее здравоохранение на земле будет в Москве", - подчеркнул мэр.

Вероника Скворцова поблагодарила его за огромный труд и работу: "Москва - столица нашей Родины и мировой научный центр, где высокая концентрация интеллекта и современных технологий. Вся страна сверяет свои достижения с тем, что происходит в Москве. Все самое лучшее в стране появляется в Москве. Мы видим здесь грандиозную пилотную площадку для стартапов в области медицины", - заметила она и перечислила основные достижения за последние годы. "Усовершенствована система первой медицинской помощи, онкологические заболевания на первой-второй стадии выявляются уже у 60% пациентов с онкологией, хотя не так давно было всего 30%. Москва перестроила систему скорой помощи и среднее время прибытия "скорой" к больному теперь менее 12 минут. У московских врачей, первых в стране, появилась центральная диспетчерская "скорой". Столичные медики первыми в стране перешли на полный электронный документооборот, запись к врачу... Все это сэкономило им время. А благодаря модернизации в разы увеличился объем высокотехнологичной медпомощи. В результате в прошлом году Москва вышла на среднюю продолжительность жизни в 78 лет, и это лучший результат в стране. Если посмотреть, какими шагами ступает Москва, то аналогов в мире ей нет", - заключила министр.

На что мэр ответил: "Мы все одна команда и у нас получится сделать здравоохранение лучшим в мире!".

После теплых поздравлений со сцены театра, который является старейшим памятником архитектуры, перед врачами выступил коллектив Московского музыкального театра "Геликон-оперы". Артисты исполнили произведения классиков мировой музыки Джузеппе Верди, Джоаккино Россини, Жоржа Бизе и других.