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15.06.2018 09:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

У банка "Воронеж" отозвали лицензию

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Центробанк РФ отозвал лицензию на право осуществления банковских операция у АО "Банк Воронеж". Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

Причиной прекращения деятельности кредитной организации стало проведение "схемных" операций для сокрытия своего реального финансового положения, из-за чего на балансе банка образовался значительный объем активов сомнительного характера. В июне АО "Банк Воронеж" провел сделки с имуществом, направленные на вывод активов с ущербом для кредиторов и вкладчиков.

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
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- Кроме того, банк замечен в проведении "теневых" операций по обмену валюты, не отраженных в бухгалтерском учете и отчетности. Предупреждения ЦБ и ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения, действия не возымели. Напротив - в действиях руководства и собственников банка установлены признаки уголовно наказуемых действий, информация о них направлена в правоохранительные органы, - рассказали в пресс-службе Банка России.

По величине активов на 1 июня 2018 года банк "Воронеж" занимал 211-е место в России. Он являлся расчетным центром нескольких платежных систем, но не относился к кредитным организациям, признанным ЦБ значимыми на рынке платежных услуг.

Приказом ЦБ в АО "Банк Воронеж" назначена временная администрация. Банк является участником системы страхования вкладов. В соответствии с законом вкладчикам будет выплачено страховое возмещение в размере 100 процентов вклада, но не более 1,4 миллиона рублей.

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