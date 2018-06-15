В центре Москвы нашли предметы быта горожан XVII-XIX веков

Во время ремонта инженерных коммуникаций в Большом и Малом Златоустинских переулках и прилегающих к ним Армянском и Петроверигском переулках были найдены предметы быта горожан XVII-XIX веков.

Среди находок - железный нож с костяной ручкой, два медных нательных крестика, медная монета, выпущенная в 1829 году, медная денга 1734 года, железные навесные замки, которые раньше висели на входных дверях домов и в амбарах, три фрагмента печных изразцов и фрагмент рельефного полихромного изразца-пояска, сообщает m24.ru.

Возраст самых древних находок может достигать 300 лет. Артефакты передадут в Музей Москвы.