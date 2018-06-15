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15.06.2018 09:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Воронеже выступила популярная инди-рок группа Tall Heights

Текст: Ольга Губина (Воронеж)
Фото: Андрей Парфенов
Концерт американского дуэта Tall Heights прошел на дамбе Чернавского моста в рамках Платоновского фестиваля. Пол Райт (виолончель) и Тим Харрингтон (гитара) играли в России впервые.
Фото: Евгения Небольсина / Дирекция Платоновского фестиваля
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Новая фестивальная площадка оказалась очень удобной: пляж, деревья, вода с двух сторон и при этом - практически центр Воронежа. Кроме того, дамба оказалась и достаточно вместительной, на концерт пришло около 700 человек. Основная масса зрителей сидела на песке на туристических пенках и складных стульчиках, кто хотел - танцевал под "воздушный" электро-фолк.

Артистов из Бостона выбранное для опен-эйра место не удивило - им доводилось играть даже в мавзолее в Осло. Зато впечатлил романтичный и дружелюбный настрой воронежцев. Музыканты, иронично именовавшие себя "тупыми американцами", отметили, что "ощущают здесь обмен культур".

Название Tall Heights можно перевести как "высокие высоты" - в вокале Пола и Тима преобладают верхние ноты. Их композиции отличает минимализм, изящество, "тонкие вибрации" и красивые гармонии. В основном группа играет песни собственного сочинения - о природе, любви, одиночестве и, наоборот, чувстве общности.

Фото: Андрей Парфёнов/РГ
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- Многие люди описывали нашу музыку в терминах "мягкая", "плавная", "нежная". Но это не совсем то, к чему мы стремимся. Скорее, наша цель - передача искренних и честных эмоций, - пояснил Тим Харрингтон. - У нас нет задачи быть популярными, работать в каком-то жанре потому, что именно он на гребне волны. Наверное, можно приблизительно отнести нашу музыку к инди-року. Мы чаще характеризуем ее как электронную.

Впрочем, на воронежском концерте электронного звучания было не так много, поскольку половину необходимого оборудования - "три сумки с проводочками и другими полезными штучками" - американцы потеряли в дороге. Впрочем, в Воронеже удалось отыскать замену. Друзья успели прогуляться по городу и погладили ухо Белого Бима.

- Я бы очень хотел поехать в Москву или Петербург. Но когда организаторы Платоновского фестиваля пригласили нас в более маленький Воронеж, мы тут же согласились. Выяснилось, что он совсем не маленький - миллион жителей! - улыбнулся Пол Райт.

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