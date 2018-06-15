Выплаты вкладчикам "Банка Воронеж" начнутся не позднее 29 июня

"Банк Воронеж", у которого с сегодняшнего дня отозвана лицензия на ведение банковской деятельности, является участником системы страхования вкладов, так что его вкладчики получат причитающиеся им по закону средства. При этом выплаты начнутся не позднее 29 июня, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на своем сайте.

Агентство отмечает, что страховое возмещение по счетам (вкладам) выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов), в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности. Но не более 1,4 миллиона в совокупности.

Напомним, что, по данным Центробанка РФ, "Банк Воронеж" занимал 211 место в банковской системе страны.