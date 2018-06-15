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15.06.2018 12:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Выплаты вкладчикам "Банка Воронеж" начнутся не позднее 29 июня

Текст: Сергей Куликов

"Банк Воронеж", у которого с сегодняшнего дня отозвана лицензия на ведение банковской деятельности, является участником системы страхования вкладов, так что его вкладчики получат причитающиеся им по закону средства. При этом выплаты начнутся не позднее 29 июня, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на своем сайте.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Агентство отмечает, что страховое возмещение по счетам (вкладам) выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов), в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности. Но не более 1,4 миллиона в совокупности.

Напомним, что, по данным Центробанка РФ, "Банк Воронеж" занимал 211 место в банковской системе страны.

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