Корвет "Совершенный" выполнит во Владивостоке задачу К-1

Во Владивостоке приступил к выполнению первой курсовой задачи (К-1) экипаж корвета "Совершенный", который в прошлом году вошел в состав Тихоокеанского флота.

- Задача К-1 является важнейшим разделом в программе подготовки одиночного корабля и предполагает отработку его боевой и повседневной организации, приготовление к бою и походу в условиях базы, - пояснил начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Только сдав этот норматив, корабль получит право начать подготовку в море.

Экипаж "Совершенного" приехал проверять лично командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. Вместе с группой офицеров управления ТОФ он осмотрел корабль и заслушал командование Приморской флотилии.

По итогам первого дня "экзаменуемые" показали отличные результаты. Проверяющие особо отметили их знание функциональных обязанностей и слаженные действия во время учения.

Теперь команде корвета предстоит отработать организацию противовоздушной обороны и борьбу за живучесть корабля в условиях стоянки, схемы противоподводно-диверсионной обороны, а также действия в условиях химического, бактериологического и радиационного заражения. Завершатся испытания экипажа строевым смотром.

Справка "РГ"



Корвет "Совершенный" - четвертый серийный корвет проекта 20380. Предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.