Улица в Циолковском будет носить имя Валентины Терешковой

На прошедшем в Роскосмосе селекторном совещании, которое было посвящено годовщине первого полета Валентины Терешковой, внесли предложение назвать именем первой в мире женщины-космонавта одну из улиц города Циолковский в Амурской области.

В наукограде предложение восприняли с радостью.

- Валентина Владимировна была у нас год назад. Она уникальный человек, скромная, душевная и очень отзывчивая. Я сама бы хотела жить на улице, которая носит имя легендарной "Чайки", - поделилась с "РГ" своим мнением глава ЗАТО Циолковский Марина Зенина.