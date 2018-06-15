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15.06.2018 07:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Улица в Циолковском будет носить имя Валентины Терешковой

Текст: Александр Ярошенко

На прошедшем в Роскосмосе селекторном совещании, которое было посвящено годовщине первого полета Валентины Терешковой, внесли предложение назвать именем первой в мире женщины-космонавта одну из улиц города Циолковский в Амурской области.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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В наукограде предложение восприняли с радостью.

- Валентина Владимировна была у нас год назад. Она уникальный человек, скромная, душевная и очень отзывчивая. Я сама бы хотела жить на улице, которая носит имя легендарной "Чайки", - поделилась с "РГ" своим мнением глава ЗАТО Циолковский Марина Зенина.

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