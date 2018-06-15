В КНДР снимут фильм о путешествии Ким Чен Ира по Дальнему Востоку

Повторить маршрут рабочей поездки бывшего северокорейского лидера Ким Чен Ира решили журналисты КНДР. Сегодня они отправились в путешествие по дальневосточным городам, которые политик посетил в 2002 году, чтобы снять документальный фильм о его визите в Россию.

"Группа сотрудников международного отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи, возглавляемая заведующим сектором СНГ Ан Хён Мином, и два журналиста северокорейского Гостелерадио вылетели во Владивосток", - сообщается на странице посольства России в КНДР в Facebook.

Отметим, что выход фильма в эфир планируют приурочить к 70-летней годовщине установления дипломатических отношений между Россией и КНДР.

Справка "РГ"

В 2002 году председатель Государственного комитета обороны КНДР Ким Чен Ир побывал в Хабаровском и Приморском краях ДФО. Во Владивостоке он встретился с президентом России Владимиром Путиным.