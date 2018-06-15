Как фанаты из Австралии и Колумбии болели в Казани за сборную РФ

Несколько тысяч человек собрались в столице Татарстана на берегу реки Казанки, где разместилась официальная зона болельщиков чемпионата мира по футболу-2018. На праздник футбола пришли не только жители Казани, но и гости из других российских городов и множество иностранцев.

В фан-зоне можно было встретить болельщиков из Австралии, Испании, Франции, Колумбии, а также Саудовской Аравии. Последние пришли поддержать свою сборную, которая играла матч-открытие с национальной командой России.

На фестивале царила дружеская атмосфера, иностранцы с удовольствием позировали для фотографий российским болельщикам. Многие зарубежные гости держали в руках флаги РФ и болели за страну вместе с российскими фанатами.

К старту матча фан-зона оказалась заполнена практически полностью: ближе к главному экрану, на котором шла трансляция церемонии открытия, а затем и матча, свободных мест было не найти. Самой многочисленной группой иностранных болельщиков оказались жители Австралии, чья команда уже 16 июня играет в Казани первый матч группового этапа против Франции. Гости с Зеленого континента поддерживали российскую сборную, бурно реагируя на каждый гол команды.

Финальный свисток арбитра при счете 5:0 посетители фан-зоны встретили овациями тысяч рук и радостными возгласами. Большинство гостей не торопились расходиться после окончания матча: вечер продолжился выступлением группы барабанщиков-виртуозов, а позже для самых стойких вышла выступать известная в Казани певица Диляра Вагапова и ее группа "Мураками".

Фан-фест в Казани будет работать до финала 15 июля. Предусмотрено шесть выходных дней (29 июня, 5, 8, 9, 12, 13 июля). Одновременно на площадке фестиваля смогут находиться 25 тысяч человек.