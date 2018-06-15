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15.06.2018 10:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Каждый третий рубль из бюджета Оренбуржья потратят на медицину

Три четверти расходов казны Оренбургской области идут на социальные нужды. При этом каждый третий рубль консолидированного бюджета направляется на развитие здравоохранения и повышение зарплаты медиков.
В этом году в регионе заработали два новых гемодиализных центра - в Бузулуке и Медногорске. Фото: Архив "РГ" В этом году в регионе заработали два новых гемодиализных центра - в Бузулуке и Медногорске. Фото: Архив "РГ"
В этом году в регионе заработали два новых гемодиализных центра - в Бузулуке и Медногорске. Фото: Архив "РГ"

Об этом заявил губернатор региона Юрий Берг, выступая с ежегодным докладом по итогам работы правительства области за минувший год.

- К концу следующего десятилетия продолжительность жизни должна составлять более 80-ти лет. При этом жить полноценной, здоровой жизнью оренбуржцы должны как минимум до 67-ми лет, увеличивая этот порог год от года, - подчеркнул докладчик.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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За последние семь лет в регионе вдвое вырос объем финансирования высокотехнологичной медицинской помощи - до 1,8 миллиарда рублей. Сегодня оренбургские медики делают операции, которые еще вчера выполняли лишь в федеральных центрах. Сегодня область прочно занимает лидирующие позиции по числу трансплантаций почки.

- Что касается экстренной медицинской помощи, то здесь нужно особо отметить работу четырех операционных по острым сосудистым заболеваниям. Открыты рентген-операционные в Новотроицке и Бузулуке. Благодаря их работе за прошлый год было спасено полторы тысячи жизней оренбуржцев, - констатировал Юрий Берг.

Губернатор напомнил о том, что президентом РФ поставлена задача реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями.

- Для Оренбуржья это острейший вопрос, и мы заранее пошли вперед, не дожидаясь федеральной директивы. Сегодня это приоритет региональной медицины, - отметил глава региона.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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В области внедряется программа снижения смертности от онкозаболеваний. Так, для раннего выявления патологий в районы выезжают онкодесанты областных специалистов. В глубинке работают передвижные маммографы.

Реконструкция областного клинического онкодиспансера позволила открыть новое отделение онкоурологии, ввести в эксплуатацию оперблок по технологии "чистых помещений". А работа радиологического корпуса Орского онкодиспансера избавила пациентов от необходимости ездить в Оренбург. На очереди - оснащение и ввод в эксплуатацию главного корпуса на 180 коек. На это уже выделено 980 миллионов рублей из федерального бюджета.

Кстати

Особое значение в Оренбуржье уделяют вопросам доступности современной медицинской помощи для жителей отдаленных территорий. В этом году начали прием пациентов два новых гемодиализных центра - в Бугуруслане и Медногорске. Капитально отремонтирована районная больница в поселке Кваркено. В сентябре после масштабного обновления откроется поликлиника в Медногорске. В сельской местности активно строятся модульные ФАПы. Широкое распространение получила в Оренбуржье служба санитарной авиации. В прошлом году медицинский вертолет Ми-8 экстренно поднимался в небо 120 раз. В ведущие клиники области были оперативно доставлены 150 жителей глубинки.

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