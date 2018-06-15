Каждый третий рубль из бюджета Оренбуржья потратят на медицину

Три четверти расходов казны Оренбургской области идут на социальные нужды. При этом каждый третий рубль консолидированного бюджета направляется на развитие здравоохранения и повышение зарплаты медиков.

В этом году в регионе заработали два новых гемодиализных центра - в Бузулуке и Медногорске. Фото: Архив "РГ"

Об этом заявил губернатор региона Юрий Берг, выступая с ежегодным докладом по итогам работы правительства области за минувший год.

- К концу следующего десятилетия продолжительность жизни должна составлять более 80-ти лет. При этом жить полноценной, здоровой жизнью оренбуржцы должны как минимум до 67-ми лет, увеличивая этот порог год от года, - подчеркнул докладчик.

За последние семь лет в регионе вдвое вырос объем финансирования высокотехнологичной медицинской помощи - до 1,8 миллиарда рублей. Сегодня оренбургские медики делают операции, которые еще вчера выполняли лишь в федеральных центрах. Сегодня область прочно занимает лидирующие позиции по числу трансплантаций почки.

- Что касается экстренной медицинской помощи, то здесь нужно особо отметить работу четырех операционных по острым сосудистым заболеваниям. Открыты рентген-операционные в Новотроицке и Бузулуке. Благодаря их работе за прошлый год было спасено полторы тысячи жизней оренбуржцев, - констатировал Юрий Берг.

Губернатор напомнил о том, что президентом РФ поставлена задача реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями.

- Для Оренбуржья это острейший вопрос, и мы заранее пошли вперед, не дожидаясь федеральной директивы. Сегодня это приоритет региональной медицины, - отметил глава региона.

В области внедряется программа снижения смертности от онкозаболеваний. Так, для раннего выявления патологий в районы выезжают онкодесанты областных специалистов. В глубинке работают передвижные маммографы.

Реконструкция областного клинического онкодиспансера позволила открыть новое отделение онкоурологии, ввести в эксплуатацию оперблок по технологии "чистых помещений". А работа радиологического корпуса Орского онкодиспансера избавила пациентов от необходимости ездить в Оренбург. На очереди - оснащение и ввод в эксплуатацию главного корпуса на 180 коек. На это уже выделено 980 миллионов рублей из федерального бюджета.

Кстати

Особое значение в Оренбуржье уделяют вопросам доступности современной медицинской помощи для жителей отдаленных территорий. В этом году начали прием пациентов два новых гемодиализных центра - в Бугуруслане и Медногорске. Капитально отремонтирована районная больница в поселке Кваркено. В сентябре после масштабного обновления откроется поликлиника в Медногорске. В сельской местности активно строятся модульные ФАПы. Широкое распространение получила в Оренбуржье служба санитарной авиации. В прошлом году медицинский вертолет Ми-8 экстренно поднимался в небо 120 раз. В ведущие клиники области были оперативно доставлены 150 жителей глубинки.